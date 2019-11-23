شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات من البرلمان إلى الحكومة لتطوير شجرة مريم.. أبرزها تنقية البئر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويستعرضها ”الخليج 365” من واقع تصريح خاص لرئيس اللجنة : ـ ضم الحديقة الموجودة أمام مدخل الشجرة لتكون ساحة انتظار . ـ تنقية البئر المتواجد بالداخل وتطهيره تماما. Advertisements ـ دراسة الأرضية المحيطة بالشجرة مع وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية لبحث إحياءها مرة اخري. ـ إعادة ترتيب الغرفة الخاصة بالسيد المسيح، بشكل يليق بالمكان. ـ عمل صالة سينما في الغرفة الملاصقة لغرفة السيد المسيح، تسع ١٥ فرد، لعرض فيلم وثائقي عن الشجرة وبقية مسار العائلة المقدسة . ـ ترتيب دخول الزوار من مدخل من السينما وخروجهم أمام بازار لشراء الهدايا التذكارية. ـ تنفيذ أوامر مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الصرف الصحي، والبدء في طلاء الأماكن المتاخمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 توصيات من البرلمان إلى الحكومة لتطوير شجرة مريم.. أبرزها تنقية البئر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.