مصادر: فوز الحلواني لجائزة "أحمد فؤاد نجم".. والكاتب: "مجرد تسريبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت مصادر مطلعة، إن الشاعر والكاتب المسرحي محمود الحلواني، فاز بجائزة "أحمد فؤاد نجم"، في مجال الدراسات النقدية، عن كتابه "خيال الضرورة ومرجعياته.. قراءات في شعر العامية".

وقال "الحلواني" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتردد حول فوزه بالجائزة حتى الآن هو مجرد تكهنات أو تسريبات، ولن يتم إعلانها بشكل رسمي في حفل توزيع الجوائز، الذي يعقد بداية شهر ديسمبر المقبل.

وحول الكتاب قال الحلواني: "يتضمن الكتاب مجموعة من المقالات النقدية حول عدد من كبار شعراء العامية مثل صلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم وفؤاد حداد وسيد حجاب وسمير عبدالباقي ومجدي الجابري ويسري حسان ومسعود شومان ومدحت منير".

وأضاف الحلواني: "لم يكن شعر العامية ترفًا وإنما ضرورة، وطوال الوقت يقدم معارف حقيقية وموضوعات تمس الناس والجمهور، لأنه لصيق الصلة بالجمهور ويعبر عن الناس، على عكس شعر الفصحى الذي يمكن أن يخاطب النخبة أو المثقفين، ومن هنا جاء عنوان الكتاب".

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وأكمل الحلواني: "لم يكن الشعر العامي حرًا في تناوله للموضوعات، وتعامل الشعراء معه باعتباره شعر الضرورة وأقدر وسيط قادر على الوصول للناس والتعبير عن همومهم ومشكلاتهم، وقدمت هذا الأمر بشكل تطبيقي على نماذج من كبار الشعراء الذين سبق ذكرهم".

يشار إلى أن جائزة "أحمد فؤاد نجم"، لشعر العامية المصرية تنظمها مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، وتمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة، تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن 40 سنة في يوم 22 يوليو 2019.

وتضم القائمة القصيرة للجائزة، 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويجري اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.

أما عن الجائزة النقدية، المخصصة للدراسات النقدية في شعر العامية المصرية، فتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، ويشترط فيها أن يكون الكتاب منشورًا أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير باللغة العربية، ويصدر خلال الفترة من أول يناير 2014 حتى نهاية موعد التقديم في 22 يوليو 2019، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للسن.

وتستقبل الأمانة العامة للجائزة، الدواوين الشعرية والدراسات النقدية، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الواردة قبل هذا التاريخ أو بعده، وتعلن لجنتا التحكيم، أسماء الفائزين في الذكرى السادسة لرحيل "أحمد فؤاد نجم" في الثالث من ديسمبر من كل عام.​