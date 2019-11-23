مصر | اليوم.. نظر طعن ثلاث متهمين بـ "فتنة الشيعة" أمام محكمة النقض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر طعن ثلاث متهمين بـ "فتنة الشيعة" أمام محكمة النقض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم السبت، محكمة النقض دائرة، جلسة الطعن المقدم من ثلاثة متهمين في القضية رقم 3117 والمعروفة إعلاميًا بـ "فتنة الشيعة"، وذلك علي حكم محكمة الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المشدد لمدة 14 عاما، في إعادة إجراءات محاكمتهم لاتهامهم بقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدا في 23 يونيو عام 2013



والطاعنين هم كل من: عمرو يحيى أبو سريع، سليمان طه سليمان، وصابر إبراهيم السايس.



تعقد جلسة الطعن برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشارين حازم عبد الرؤوف، وعادل إبراهيم وأحمد محمد وهشام إبراهيم، وأكرم سيد، وتامر سالم، ولقي الدين عطا، وبسكرتارية محمود حمادة ويوسف عبد الفتاح وإبراهيم أحمد.



كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدا، حين توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، و أجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا حتى الموت.