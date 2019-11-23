مصر | اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خطف طفل الشروق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خطف طفل الشروق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم السبت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية محاكمة المتهمين بـ"خطف طفل الشروق".



كانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز طفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية.



وقد أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل باصطحاب المتهمين الثمانية "وليد ع س"، "طارق ع م"، "المعتز بالله ع"، "نور ر إ"، "عبدالعليم ع م"، "سالم ط ع"،"مؤمن ط ع"، "إسلام ع س"، وواجهت الطفل بالمتهمين فتعرف عليهم.



وتعود أحداث القضية عندما توجه جد الطفل "سامى هشام فايز" إلى قسم شرطة الشروق للإبلاغ عن اختطاف مجهولين حفيده 7 سنوات، من أمام مسكنه، من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وأجرى الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالى قدره 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.