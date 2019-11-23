شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمل بعثتين فرنسية وإيطالية للتنقيب عن الآثار فى الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد الشورة، مدير عام الآثار بالفيوم، إن بعثة المعهد الفرنسى، برئاسة الدكتورة مارين يويوت، بدأت أعمالها فى منطقة «غراب» بمركز الفيوم وتستمر أعمالها حتى 20 ديسمبر المقبل.

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يذكر أنه تم العثور بالمنطقة على إطلال معبدين من عهد الملك تحتمس الثالث، وقطع أثرية من عصر الملك رمسيس الثانى،، كما تم استخدام المنطقة كجبانة فى عصر الدولة الحديثة وما تلاه من عصور حتى العصر اليونانى الرومانى.

ومن جهة أخرى، بدأت البعثة الأثرية الإيطالية برئاسة الدكتور ماريو كاباسو فى منطقة ديمية السباع، شمال بحيرة قارون، أعمالها بالمنطقة والتى تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وأشار «الشورة» إلى أن منطقة ديمية السباع تقع على بعد 3 كيلومترات من شاطئ بحيرة قارون الشمالى، وكانت تحمل اسم «سكنوبايوس»، وتعود إلى العصر اليونانى الرومانى، وقد كانت مدينة يبدأ منها سير القوافل المتجهة إلى الجنوب وواحات الصحراء، وبها طريق طوله 400 متر كان يؤدى إلى شاطئ البحيرة، ويوجد أيضاً بها آثار معبد صغير من الحجر وعلى جانبيه الأسود، ما تسبب فى تسميتها بديمية السباع.