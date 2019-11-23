شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة للاحتفال بـ«يوم تشجير» فى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت إدارة شؤون البيئة بالأقصر، مبادرة للاحتفال بيوم «تشجير» داخل نطاق المدينة، تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «cop 25» بالتعاون مع مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة وإدارة الجناين والبساتين بالمحافظة.

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وأوضح رمضان صديق، مدير عام الإدارة، أن مصر تواجه تلوث الهواء عبر تنفيذ خطة «طموح» وواسعة النطاق تتعلق بزراعة أشجار متنوعة بعدة مناطق، وتستهدف المبادرة زيادة عدد الأشجار على مستوى الجمهورية للمساهمة فى الحد من تلوث الهواء والتغير المناخى، لافتاً إلى أن مبادرة يوم التشجير تهدف إلى زراعة أشجار ذات عائد اقتصادى ولها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وإحلال هذه الأشجار محل الأشجار الخشبية التى تستهلك كميات كبيرة من المياه وبدون عائد اقتصادى.

وأشار إلى أن المبادرة استهدفت العديد من المناطق والكليات والمدارس بنطاق مدينة الأقصر منها شارع المطافئ القديم خلف الكنيسة الإنجيلية وكلية الآثار وجامعة الأقصر وكلية الحاسبات والمعلومات ومدرسة الأقصر الثانوية العسكرية ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات وشارع المركز الحضرى بالنجع الطويل، ومدرسة أحمس الابتدائية ومجمع المعاهد الدينية ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بالكرنك إضافة إلى مكتب بريد الكرنك.

ولفت إلى أن الشباب والفتيات المشاركين فى المبادرة قاموا بزراعة أكثر من 1500 شجرة من الشكر المثمر، مشيدا بالجهود المبذولة للوصول للمناطق التى تعانى من قلة المساحات الخضراء، بالإضافة لنشر روح العمل الجماعى بين الطلاب المشاركين من خلال المشاركة فى زراعة الأشجار.