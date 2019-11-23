شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل كورنيش الجامعة بأسيوط بمشاركة طلاب التعليم الفنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد نبيل الطيبى، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، مواصلة واستكمال العمل فى تطوير وتجميل جميع الميادين والشوارع الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لتعود المحافظة إلى سابق عهدها كـ«عاصمة للصعيد». وأوضح «الطيبى» أنه جارٍ تطوير وتجميل كورنيش الترعة الإبراهيمية أمام بوابة الجامعة البحرية بطلاء البلدورات والأعمدة على جانبى الطريق وزهريات الورود بالجزيرة الوسطى بامتداد الطريق، فضلًا عن إصلاح مقاعد الكورنيش والأسوار فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بمشاركة طالبات التعليم الفنى.

وأشار «الطيبى» إلى نجاح تجربة الاستعانة بطلاب التعليم الفنى بمختلف تخصصاتهم فى أعمال التطوير والتجميل تحت إشراف المعلمين والمتخصصين، والتى تبنتها المحافظة ونفذتها فى العديد من الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، حيث يتم توفير جميع المستلزمات والاحتياجات للطلاب ليقوموا بأعمال التجميل والتطوير ضمن رؤية المحافظة التى تم وضعها من خلال اللجنة العليا للتجميل. وتابع أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف والمتابعة المستمرة والدائمة لتنفيذ الخطة طبقًا للمواعيد المحددة، والتى تشمل رفع كفاءة وتنظيف الشوارع والطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات والأعمدة وإصلاحها وتزويدها بكشافات إنارة جديدة، فضلًا عن إزالة إعلانات الطرق المكسورة، التى تشوه وتؤثر على المنظر العام بالشوارع والطرق، وذلك لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للميادين والشوارع الحيوية.