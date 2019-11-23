شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال «إيلات» و«الحفار» يكرمون «البرقوقى» فى الذكرى الـ50 لاستشهاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم عدد من الأبطال الذين مازالوا على قيد الحياة فى معركتى «إيلات» و«الحفار»، زميلهم البطل محمد فوزى البرقوقى، شهيد عملية الضفادع البشرية لضرب المراكب بميناء إيلات الإسرائيلى، والذى استشهد فيها يوم الأحد ١٦ نوفمبر ١٩٦٩، لمرور ٥٠ عامًا على استشهاده.

ووضع الأبطال إكليلًا من الزهور على مقبرة الشهيد بمقابر العائلة بقرية منية جناج بمركز دسوق، وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة والتقطوا الصور التذكارية، عقب صلاة الجمعة بمسجد النصر بالقرية، حيث دعا الشيخ حسام الدين محمد جمعة، خطيب المسجد، المصلين لمشاركة الأبطال الضيوف فى تكريم البطل ابن قريتهم وقراءة الفاتحة على روحه.

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وشارك فى تكريم البطل القَبَاطِنَة عمر عزالدين، ونبيل عبدالوهاب، وفوزى رمزى، من أبطال معركة إيلات، كما شارك من أبطال معركة الحفار كلٌّ من محمود سعد، وأحمد المصرى.

وقال «عزالدين»: «جئنا لنكرم الشهيد البطل فى قريته لمرور 50 عامًا على استشهاده، حيث كان ضمن أبطال شاركوا فى معركة من أصعب المعارك مع العدو، ولأقاربه وأهل قريته أن يفخروا بهذا البطل، ولنا أن نفخر بتلك القرية التى أنجبته».

وأكد محمد وفاء البرقوقى، أحد أقارب الشهيد، أن تكريم الشهيد بقريته حق علينا جميعًا، لتعلم الأجيال الحالية والقادمة التضحيات التى يقوم بها الأبطال فداءً للوطن.

وأعقبت ذلك ندوة عن المعركة لأبطالها الحقيقيين بدار مناسبات مسجد الرحمة، بحضور العشرات من أهالى القرية والقرى المجاورة.