شكرا لقرائتكم خبر عن مقابر عزبة الجبل بالفيوم تغرق فى «المجارى» منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار 10 سنوات، غمرت مياه المجارى التى تتسرب من طفح خزانات الصرف، مقابر عزبة الجبل بمدينة طامية فى الفيوم، ما اضطر الأهالى إلى نقل «رفات» موتاهم خارج المقابر عقب يأسهم من استجابة الجهات المعنية.

وتسبب غرق المقابر بمياه المجارى، إلى نقل رفات الموتى إلى أعلى منطقة بأطراف عزبة الجبل لتجنيبهم وصول المياه إليهم، وهو ما فعله ممدوح مصطفى النجار، حيث نقل رفات والده لمنطقة مرتفعة بأطراف العزبة، وكرره أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن، حيث قام أيضا بنقل رفات والده المتوفى لمنطقة مرتفعة لا تصلها مياه المجارى.

Advertisements

وقال سيد أنور، أحد الأهالى، إن مقابر عزبة الجبل مخصصة لـ10 عزب ونجوع مجاورة هى «الجبل وعفيفى وزهدى والعرب والحدادين وسيف النصر ومجاوى وداوود وضهر الجمل وأبوالسعود»، إذ لا يوجد مكان آخر لدفن الموتى من ساكنى هذه العزب.

وتابع: «أدى توسط المنطقة السكنية إلى تسرب مياه المجارى إلى المقابر واستقرارها فيها فتحولت إلى بركة مياه من الصرف الناتج عن طفح الخزانات التى أنشأها الأهالى بجوار منازلهم للصرف فيها لعدم وجود شبكة صرف صحى بالعزبة».

وأشار عبدالله محمد عبدالحميد، موظف بالأوقاف، أحد أبناء العزبة، إلى أن مئات الشكاوى المكتوبة والشفهية وصلت المسؤولين سواء رؤساء المدن أو المحافظين على مدار أكثر من 10 سنوات، وكان الرد: «مفيش ميزانية»، وعليه طالبنا بعمل سور حول المقابر لعله يحد من تسرب كميات كبيرة من المياه إليها لكن دون جدوى وحتى الإنارة لم يستجب مسؤولو مجلس المدينة لهذا الطلب أيضاً، بحسب قوله.

وتبدو صورة المقابر الحالية أقرب لمقالب قمامة ولا تنيرها إضاءة، ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وعقب يأس الأهالى من استجابة مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية ومسؤولى المحافظة، قرروا اللجوء لوزارة الإسكان وطالبوا بمد خط صرف رئيسى لأقرب غرفة رئيسية فى منطقة الجبلاية التى تبعد عن منازلهم بحوالى 900 متر، إلا أن رد وزارة الإسكان أكد أن العزبة «غير مدرجة ضمن خطة الهيئة الحالية» حيث أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى للقرى وسوف تتم دراسة إمكانية إدراج العزب تباعًا بخطط الهيئة بعد الانتهاء من المشروعات المدرجة والجارى تنفيذها وتوفر التمويل.