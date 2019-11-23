شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 807 مرضى في قافلة مجانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، الجمعة، قافلة طبية علاجية بقرية الهوابر التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، برئاسة الدكتور محمد المراكبي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور سناء إسماعيل قمر مشرفة الرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية، وبحضور الدكتور محمد العطار مدير الإدارة الصحية، بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والشعبية بالقرية.

شهدت القافلة الطبية إقبالا كثيفا من المواطنين منذ الساعات الأولي من صباح اليوم تم خلالها تقديم الخدمة العلاجية لعدد ٨٠٧ حالة للتخصصات التالية «النساء والتوليد، الباطنة، تنظيم الأسرة، الأطفال، الرمد، الجراحة العامة ،الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، العظام»، كما تم توفير جميع الأدوية المطلوبة لعلاج الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير الإدارة وجميع المشاركين بالقافلة على الجهد المبذول في تقديم خدمة طبية للمواطنين بديرب نجم.