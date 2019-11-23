شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات في المحافظات بفوز منتخب مصر الأوليمبي بكأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج الآلاف من أبناء المحافظات، مساء الجمعة، في مسيرات للاحتفال بفوز المنتخب الأوليمبى على المنتخب الإيفوارى في نهائى بطولة أمم إفريقيا، الذي جمع بينهما في استاد القاهرة.

وحرصت الجماهير في المحافظات على مشاهدة المباراة في النوادى ومراكز الشباب والمقاهى عبر شاشات ضخمة والتوافد مبكراً وتشجيع المنتخب، حاملين الأعلام المصرية واللافتات والمزامير.

وعقب المباراة طافت الجماهير الشوارع والميادين ورددوا الأغانى الوطنية، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية احتفالا بالفوز الصعب كما أطلقت السيارات أبواقها، بعد الأداء الممتع والجماعى للفريق، في مباراة وصفوها بالصعبة والمثيرة في ظل إجهاد اللاعبين، والأداء البطولى، مع منافس شرس عقب التعادل ودعوات الملايين للفريق.

في مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالجيزة، خرجت الجماهير في مسيرات حاملين الأعلام والدفوف مع انتهاء المباراة من المنازل والمقاهى والنوادى والميادين الرئيسية التي عرضت المباراة عبر شاشات عملاقة واكتست الشوارع بأعلام مصر من الحجم الكبير مرددين الأناشيد الوطنية والأغانى ودوت هتافات الجماهير رافعين الأعلام مع إطلاق الطلقات والألعاب النارية في السماء، بمشاركة مئات العرب بالمدينة، وقام بعض باعة المحلات بميدان الحصرى بتوزيع الحلوى والمشروبات على الجماهير في المباراة المثيرة والممتعة والصعبة بفضل الأداء الجماعى القوى.

وفى بنى سويف ، وعقب صافرة الحكم خرجت الجماهير من أبناء المحافظة من المقاهى والأندية والشوارع التى عرضت المباراة عبر شاشات ضخمة وعقب مشاهدة المباراة، وطافت الشوارع والميادين رافعين الأعلام المصرية، وأشعلوا الشماريخ النارية ورددوا الأغانى احتفالا بالفوز، بينما أطلقت السيارات أبواقها ابتهاجا بالنصرالغالى.

وفى البحر الأحمر، «الله أكبر الله عليك يا مصر » هكذا تغنت الجماهير التى اكتظت بهم المقاهى والكافيتريات من مختلف الأعمار، وخرجت الجماهير عقب الفوز فى مباراة صعبة ومثيرة إلى الشوارع والميادين فى منطقتى الدهار والسقالة عقب مشاهدة المباراة بشاشات عرض لاستيعاب إقبال المواطنين لمتابعة المباراة، ورددوا الأغانى مع وصلات من الرقص المستمر.

وفى الأقصر، طاف الأهالى الشوارع الرئيسية والميادين العامة وشارع الكورنيش مرددين الهتافات الحماسية، والأغانى الوطنية رافعين صور صبحى والعراقى وتوفيق وأطلقت السيارات الألعاب النارية التى ملأت سماء الأقصر، بمشاركة عشرات السياح الذين ارتدوا العباءة المصرية التى تحمل العلم المصرى.

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وفى كفر الشيخ ، احتفل أهالى المحافظة بفوز الفريق ونظم المئات منهم مسيرات فى الشوارع احتفالا بالفوز الكبير لمنتخب الفراعنة حاملين علم مصر، ومرددين الهتافات الحماسية التى من بينها «يا حبيبتى يا مصر».

ووزع عدد من أصحاب المقاهى المشروبات الغازية على المواطنين بالمجان احتفاء بفوز منتخب مصر، فيما سادت فرحة كبيرة على مستوى مدن المحافظة بالفوز الكبير.

وفى الإسكندرية، شهدت الشوارع احتفالات صاخبة وفرحة عارمة ابتهاجا بالفوز، وخرح الآلاف إلى الشوارع حاملين الأعلام المصرية وصور اللاعبين .

وأطلق السائقون الكلاكسات معلنين فوز المنتخب المصرى للشباب فى المباراة التى وصفوها بالغريبة والمثيرة ، بقدم كل من كريم العراقى ورمضان صبحى، وزملائهما وأمام خصم عنيد، وأداء قوى مطالبين بضرورة الحفاظ على المستوى الذى يقدمه المنتخب.

واحتفل الآلاف بطريق الكورنيش وبالميادين العامة بمنطقة سموحة وبمنطقة شارع 45 بمنقطة العصافرة وأمام فندق الفورسيزون.

وردد المحتفلون هتافات مؤيدة للمنتخب المصرى، مؤكدين أن الفوز جاء بفضل دعوات الملايين من المصريين والعرب وأثنى الجماهير على الأداء الرجولى والأداء المتميز لجميع اللاعبين وبخاصة الحارس محمد رمضان.

وفى أسوان، غنت الجماهير على أنغام الأناشد الوطنية، كما تغنى الألتراس بالأناشيد الحماسية، وأطلقت المراكب الشراعية أبواقها فرحا بالفوز، بشارع الكورنيش وتلونت سماء النيل بألوان الصواريخ والشماريخ الملونة فرحا بالفوز.

وقاد الألتراس مسيرات في الشوارع والميادين، رافعين الأعلام، ومرددين الهتافات مع قرع الطبول وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية فرحا بالفوز في المباراة وعلق الأهالى الأعلام بالمنازل.

وفى الشرقية، احتفل آلاف المواطنين بفوز المنتخب الأوليمبى في مباراة وصفوها بالصعبة والمثيرة في ظل إجهاد اللاعبين، والأداء البطولى، في مباراة صعبة مع منافس شرس.

وفى المنيا، انطلقت مسيرات جماهيرية كبيرة في الشوارع والمدن تهتف «افرح يا شوقى» ابتهاجا بالفوز.