«مستقبل وطن» بالغربية يهنئ المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا ويدعوه لزيارة طنطا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية منتخب مصر الأوليمبى بعد فوزه على منتخب كوت فوار وتحقيق بطولة الأمم الأفريقية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو. وقال محمد عريبى أمين الحزب بالغربية أن أمانة المحافظة قدمت التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى الرياضة الأول في مصر. Advertisements وأوضح أن الحزب قدم دعوة إلى أفراد المنتخب وجهازه الإداري واتحاد الكورة للاحتفال بهم مع أبناء الغربية بمناسبة الفوز بالبطولة وكشف عريبى أن الحزب سينظم احتفالية كبرى تليق باجال المنتخب في حالة قبول الدعوة لزيارة طنطا وأوضح أن أعضاء الحزب في مختلف المراكز تابعو مبارايات المنتخب واحتفلوا بالفوز على طريقتهم الخاصة وأنهم يتمنون قبول الدعوة لتكريم الابطال والاحتفال بهم

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