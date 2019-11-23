شكرا لقرائتكم خبر عن «برزنتيشن» وأمم أفريقيا تحت 23.. نجاح يعيد رونق الملاعب المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يكن الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر الأولمبي بالفوز ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة، هو النجاح الوحيد الذي حققته مصر من هذا الحدث، بل هناك بطولات أخرى في الميدان أعادت الرونق للملاعب المصرية.

فبجانب ما حققه المنتخب الذي لم يدخر جهدا لاقتناص اللقب والتأهل لأوليمبياد بكين 2020، أبهرت «برزنتيشن» الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم قارة أفريقيا بأكملها بتنظيم هذه البطولة التي خرجت بصورة مشرفة لمصر.

وأشاد بنجاحاتها كل من حضر من المسؤولين سواء بالاتحاد الأفريقي أو المنتخبات الأفريقية وأجهزتها الفنية وحتى الجماهير المشاركة سواء مصريين أو من مختلف الجنسيات.

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الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23، بين منتخبي مصر الأوليمبي وكوت ديفوار

ولم يكن النجاح الذي حققته الشركة وليد اللحظة فهو نتيجة جهد وكد واستمرارا لنجاحاتها فيما حققته في بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2019»، والتي أقيمت في مصر في يونيو الماضي.

وبعد أن أثبتت التجربة النجاح منقطع النظير لتجربة «تذكرتي» والـ «FAN ID»، وتنظيم دخول الجماهير للمدرجات، استعملت بريزنتيشن نفس الأدوات لتنظيم تلك البطولة ما كان سببا مباشرا في عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية، وتحقيق رقم قياسي للحضور في بطولة تحت 23 سنة.

الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23، بين منتخبي مصر الأوليمبي وكوت ديفوار

ولم يقتصر النجاح على تنظيم الحجز ودخول الجماهير فقط، بل بدى أيضا في الحفل الختامي الذي أبهر الجميع.

ونظمت شركة برزنتيشن حفلة ختام رائعه بدأت بفقرة غنائية للفنان تامر حسني، وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور، واستمر الحفل بفقرة لأحمد عصام، الخبير في الألعاب النارية.

الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23، بين منتخبي مصر الأوليمبي وكوت ديفوار

وكانت بريزنتيشن تمكنت من الاتفاق مع الفنان تامر حسني على إحياء الحفل على ملعب ستاد القاهرة.