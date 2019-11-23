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أمريكا تعلن عن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا، صباح اليوم السبت، عن فقدان طائرة مسيرة  تابعة للقيادة الأمريكية فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت القيادة، فى بيان عبر حسابها الرسمى على تويتر، وكذلك موقعها الإلكترونى، إن الطائرة مسيرة وغير مسلحة وتابعة للقيادة الأمريكية، قد فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس، الخميس الماضى".

وأشار البيان، إلى أن قوات القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا، تعمل حاليا على التحقيق فى الحادث.

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بيان القيادة المسلحة
بيان القيادة العسكرية

وكشف بيان القيادة العسكرية الأمريكية، إن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمنى ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرا إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولى الحكومة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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