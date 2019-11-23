شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن عن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا، صباح اليوم السبت، عن فقدان طائرة مسيرة تابعة للقيادة الأمريكية فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت القيادة، فى بيان عبر حسابها الرسمى على تويتر، وكذلك موقعها الإلكترونى، إن الطائرة مسيرة وغير مسلحة وتابعة للقيادة الأمريكية، قد فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس، الخميس الماضى".

وأشار البيان، إلى أن قوات القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا، تعمل حاليا على التحقيق فى الحادث.

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بيان القيادة العسكرية

وكشف بيان القيادة العسكرية الأمريكية، إن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمنى ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرا إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولى الحكومة.



