شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة الأقصر 12 ساعة لربط خطوط طرد الصرف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة الأقصر، اليوم السبت، قطع المياه بمدينة الأقصر وضواحيها، وذلك من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءاً، وذلك لربط خطوط طرد الصرف الصحى الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً، والتي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وقال اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أن تلك الأعمال وربط الخطوط تأتي ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالحبيل، وذلك فى إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر، مناشداً جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة والإبلاغ لغرفة عمليات، وكذلك الخط الساخن 125 وأرقام 0952282406 – 01147999752، وذلك فى حال وجود أى طارئ.

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ويضيف رئيس شركة مياة الأقصر لـ"الخليج 365"، أنه تشهد محافظة الأقصر خلال تلك الفترة، أعمال التوسعات التى تجرى فى محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية فى الحبيل شرقى المحافظة بمدينة القرنة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يتابع تلك الأعمال وفد من الكونجرس الأمريكى بتنظيم جولات تفقدية لأعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية، وتقدر الطاقة التصميمية لمشروع التوسعة بـ 36، 000 م3/يوم، وتشمل حفر برك الأكسدة وخزانات الموازنة بطول المسار المعدل لخط الطرد الموجود قطر 800م ضمن مساحة الغابات، التى سيتم استصلاحها وتقدر بحوالى 30 فدانا إضافية.