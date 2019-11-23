شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الشرطة فى تأمين بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الشرطة في تأمين بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي أقيمت بمصر، وتأمين الجماهير الغفيرة التي توافدت على الملاعب لحضور المبارايات.

وطوال فترة إقامة البطولة لم تشهد خروجاً عن المألوف، حيث حرصت الجماهير المصرية والضيوف على الإمتثال لتعليمات الأمن والظهور في مشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ونجحت خطط وزارة الداخلية في التأمين، خاصة المسارات والطرق المؤدية للملاعب طوال فترة البطولة، وتأمين مقار اللاعبين من كافة المنتخبات والضيوف المرافقين لهم والمشجعين الأجانب، الذين وجدوا سهولة في التحرك بالقاهرة أثناء تواجدهم بها، وتأمين زياراتهم للمناطق الترفيهية والمقاصد السياحية.

وجاءت هذا النجاحات الأمنية، لتسطر فصولاً جديدة في نجاح العيون الساهرة في تأمين البطولات الكبرى بعد نجاحها في تأمين الأمم الإفريقية بمصر منذ عدة أشهر، وإرسال رسائل الأمن والسلام من قلب القاهرة لكافة عواصم العالم.

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وأعرب الضيوف عن تقديرهم للدولة المصرية، عقب نجاحها في تنظيم البطولة، والجهود الكبيرة التي قدمها رجال الشرطة في تأمين الضيوف وتحركاتهم طوال فترة تواجدهم بالقاهرة، منذ أن وطأت أقدامهم البلاد.