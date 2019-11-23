شكرا لقرائتكم خبر عن علي عبد العال مهنئا غادة والي بالمنصب الأممي: يرجع لسجلها الحافل بالعطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، التي حازت ثقة المجتمع الدولي باختيارها في منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وقال رئيس مجلس النواب- في بيان صحفى مساء اليوم الجمعة- «إن نيل غادة والى هذا المنصب الدولي المرموق إنما يرجع لسجلها الحافل بالعطاء في حقل العمل العام وكذلك الاجتماعي والأهلي، وهي ثقة صادفت أهلها، متمنيا لها توفيقا ونجاحا مستحقين».