شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال محاكمة 34 متهما اليوم فى أحداث "اقتحام قسم شرطة التبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الدائرة 4 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 34 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

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وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.