شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطالب من البرلمان لإقامة منظومة شاملة لخدمة ذوى الاحتياجات بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسة مطالب من الحكومة، حددتها لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لعمل منظومة شاملة لخدمة ذوى الإحتياجات الخاصة بهيئة السكة الحديد، طبقاً للكود العالمى، وتنتظر في شأن تنفيذها وزير النقل في اجتماع موسع داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتستعرضها ”الخليج 365” علي النحو التالي :- تجهيز ال 705 محطة سكة حديد علي مستوي الجمهورية بالرامبات لتسهيل تحرك الكراسي المتحركة.- تطبيق الكود العالمى فى كل محطات العالم الخاص بالسلالم المتحركة ووسائل الانتقال من المحطة إلى القطار.- تجهيز أماكن خاصة بتواجدهم داخل عربات القطار.- تجهيز دورات المياه الخاصة بهم في كل محطات السكة الحديد.- تخفيض ثمن التذكرة للمرافق، وتثبيت ذلك إلكترونيا في كل محطات السكة الحديد.