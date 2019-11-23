شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات هامة للحصول على معاش "تكافل وكرامة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين، عن المستندات المطلوبة للحصول على معاش "تكافل وكرامة"،”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية الإجراءات المتبعة للحصول على المعاش. "المستندات المطلوبة"

1-صورة بطاقة الرقم القومى للزوجة والزوج.

2-صورة شهادة ميلاد الأطفال من عمر يوم الى 18 عام.

3- إفادة من مدارس الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة.

4-أخر 3 إيصالات كهرباء.

5-صورة بطاقة التموين إن وجدت.

6-صورة قسيمة الزواج. Advertisements

7- إفادة من التأمينات للزوج والزوجة. "شروط التقدم"

لابد أن يكون المتقدم هو أو زوجته غير موظفين فى أى جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص، وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه، أو له معاش ضمانى، ومن ثم إجراء الكشف على المقدم بقاعدة البيانات بالوزراة.

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