شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن حى أول المحلة لربط خطوط جديدة بمنطقة شكرى القوتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، عن قطع المياه اليوم السبت لمدة 10ساعات عن مناطق حي أول المحلة، لربط خطوط جديدة بمنطقة شكري القوتلي، وذلك من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت وحتى السادسة 6صباح غدا الأحد. وطالبت الشركة المواطنين والمخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. Advertisements

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