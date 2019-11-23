شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة السيسي في معرض تحيا مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض صندوق تحيا مصر ومعرض ريادة الأعمال ومعرض الفصول التعليمية، وذلك في إطار مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستثمار في افريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية. Advertisements وناقش الرئيس شباب العارضين حول مشروعاتهم واهميتها في إطار ريادة الأعمال كركيزة للتنمية حيث أثنى على المعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم المواكبة لمتطلبات السوق، حيث حرص الرئيس للاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة وتذليل اَي معوقات قد تواجههم.

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