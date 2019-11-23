شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان مهنئا غادة والى بمنصبها الأممى الجديد: سجل حافل بالعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة القلبية لغادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لثقة المجتمع الدولي وتقليدها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، المدير العام لمكتب الامم المتحدة في فينا.

وأكد الدكتور رئيس المجلس، أن نيل غادة والى لهذا المنصب الدولي المرموق إنما يرجع لسجلها الحافل بالعطاء في حقل العمل العام وكذلك الاجتماعي والأهلي، وهي ثقة صادفت أهلها.