شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محاور أعلى النيل كل 25 كيلو متر.. تعرف على تفاصيل المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقليل المسافات بين كبارى ومحاور النيل من خلال إنشاء كوبرى علوى كل 25 كم على امتداد مسار نهر النيل بالمحافظات لربط شرقه وغربه والهدف من هذا القرار وانعكاسه على مشروعات التنمية.

1ـ القرار يستهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

2ـ وفقا لتكليف الرئيس سيتم إنشاء كوبرى عرضى علوى أعلى النيل كل 25 كم.

3ـ الكوبرى العلوى سيكون بمثابة محور عرضى يربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى علي النيل فقط.

4ـ الحكومة خططت لإنشاء عدد (21) محور جديد علي النيل بناء على تكليف الرئيس.

Advertisements

5ـ عدد المحاور الجديدة المخطط إنشاءها تمثل 87% من إجمالى كبارى النيل التى نفذتها الدولة طوال السنوات الماضية حتى أغسطس 2014.

6ـ الدولة انتهت فعليا من إنشاء وافتتاح عدد (7) محاور أعلى النيل حتى اليوم.

7ـ جارى تنفيذ 8 محاور جديدة أعلى النيل.

8ـ مخطط مستقبلا إنشاء 6 محاور تربط شرق وغرب النيل.

9ـ المحاور الجديدة تشارك فى تنفيذها وزارتى النقل والدفاع.