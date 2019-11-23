شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الغذائية"تطرح خضراوات وفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة القابضة للصناعات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وبأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25 %، مقارنة بأسعار أقل من مثيلاتها من الأسواق الأخرى حيث تستعين المجمعات بمنتجات الصوب الزراعي وطرحها للمواطنين أول بأول.

ووجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة، المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة باستمرار ضخ منتجات الخضروات والفاكهة بالمنافذ باستمرار بجانب ايضا طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنه جارى فتح منافذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى بشباب الخريجين ، ويتم تسليمهم ماكينات صرف السلع التموينية المدعمة وكذلك صرف نقاط الخبز بجانب طرح السلع الغذائية الحرة من خلال هذه المنافذ.