أخبار × 24 ساعة.. مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة لمترو الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. لأول مرة.. مصر تطلق قمرا صناعيا للاتصالات فى خطوة مهمة لتطبيق التحول الرقمى أجواء باردة ليلا.. اعرف توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمواطنين خلال 48 ساعة هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 23 سفينة خلال آخر ٢4 ساعة التعليم: إرسال جدول امتحانات الترم الأول لأولى وثانية ثانوى للمديريات "النقل" تستعد لطرح مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة لأول مترو بالإسكندرية الصحة: فحص 1756 وتقديم النظارات الطبية لـ 610 مواطنين فى دولة إريتريا Advertisements النقل تدرس مع الاتصالات بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد 100 مليون صحة: مبادرة صحة المرأة توفر الكشف عن سرطان الثدى فى 19 محافظة التموين: أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات نهاية الأسبوع المقبل

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