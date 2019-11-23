شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة محذرة المواطنين: ما تطلعش همك فى الأكل أو التدخين والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مبادرة 100 مليون صحة، مطلّعش همك في الأكل، كتير مننا بيتعرض لضغوط ومبيعرفش يتعامل صح معاها، ودايمًا بنطلّع الضغط اللي جوانا في عادات غير صحية زي التدخين أو الأكل الغير صحي.
واستكملت 100 مليون صحة، حاول تتخلص من الضغط ده بإنك تفصل عن أي حاجة حواليك، وتاخد وقت راحة لنفسك تمارسي فيه تمارين رياضية أو هواية بتحبيها، و كمان ممكن تتكلمي مع أشخاص قريبة منك يساعدوك تقلل الضغط من عليك عشان تقدر تكمل يومك من غير ما تضر صحتك.
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