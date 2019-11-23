الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على "فيس بوك": "إنجازًا جديدًا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة، إنجازًا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".
وتغلب المنتخب الأولمبي على نظيره الإيفواري، بهدفين لهدف في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.
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