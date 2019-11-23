أخبار مصر

أخبار مصر | عاجل.. بيان رسمي من الحكومة يكشف سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة - 1"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان رسمي من الحكومة يكشف سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة - 1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الحكومة المصرية في بيان لها، عن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1".

وقال المركز الإعلامي للحكومة في بيان: "تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، لأسباب فنية علي أن تقوم الشركة بالإعلان عن موعد جديد للإطلاق".

وتابع البيان: "ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا