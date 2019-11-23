أخبار مصر | السيسي يتفقد معرض الفصول التعليمية الذكية بالعاصمة الإدارية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا صحفيًا، أثناء تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرض "الفصول التعليمية الذكية" ، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنّ مدارس التربية الفكرية مزودة بأجهزة كمبيوتر و"سبورات" ذكية، ضمن مشروع مشترك مع وزارة الاتصالات، فضلا عن وضع مناهج خاصة لهم الآن، وهناك إحصاء كامل بعدد الأجهزة وأماكنها.

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وأضاف شوقي على جروب "ادعم طارق شوقي على واتس آب" أنّه تم دعم 117 مدرسة حتى الآن بأجهزة كمبيوتر وسبورات ذكية وشاشات عرض وإنترنت، إلى جانب دعم الفصول الملحقة ومدارس الصم والمكفوفين.

وأكد أنّ المشروع اسمه "مبادرة الألف مدرسة" وبدأ في 2016 وينتهي في 2019، ويضم دعم مدارس التعليم المجتمعي بنفس الأجهزة، موضحا أنّ المناهج التي يتم وضعها الآن بخبراء أجانب واليونيسيف ومركز المناهج والإدارة بما يناسب قدراتهم.

وتابع أنّ شهر أكتوبر شهد تدريب 120 طالبا من الصم والمكفوفين وتربية فكرية بالأكاديمية الوطنية لذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات، على دورة كمبيوتر لمدة أسبوع.