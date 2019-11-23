علي عبد العال يهنئ المنتخب الأوليمبي بأمم أفريقيا:  نموذج مشرف من الشباب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المنتخب الوطني الأوليمبي الذى توج بطلا لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما وتأهله أيضا لأولمبياد طوكيو 2020؛ عقب فوزه الليلة بهدفين مقابل هدف على منتخب كوت ديفوار فى المباراة النهائية بإستاد القاهرة الدولى. وقال رئيس مجلس النواب ؛ فى برقية تهنئة ؛ أتوجه بالتحية والتقدير للجهاز الفني والإداري المعاون للمنتخب الأولمبي على الأداء الراقي والبطولي، وللجنة المنظمة للبطولة على حسن التنظيم، ولجموع الشعب المصري العظيم على دعمه لمنتخبه القومي. وتمني الدكتور علي عبد العال لهذا النموذج المشرف من الشباب التوفيق والسداد في أولمبياد طوكيو 2020.

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