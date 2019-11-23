شكرا لقرائتكم خبر عن «زي النهارده».. خوان كارلوس ملكا لإسبانيا 22 نوفمبر 1975 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في روما وفى ٥ يناير ١٩٣٨، ولد خوان كارلوس الأول، عندما كانت عائلته الملكية تعيش هناك في المنفى، بعد أن غادرت إسبانيا مع إعلان الجمهورية في ١٩٣١، وقد كان جده الملك ألفونسو الثامن ملكاً لإسبانيا من ١٩٠٢ إلى ١٩٣١، وقد جاء فرانكو بكارلوس إلى إسبانيا في ١٩٤٧، وأشرف على تعليمه، وأعلن في ١٩٦٩ أن كارلوس سيصبح ملكاً لإسبانيا عند وفاته أو تقاعده، وقد درس خوان كارلوس في الأكاديمية العسكرية الإسبانية، وبمدرسة البحرية والأكاديمية الجوية، وجامعة مدريد، وزار خوان إسبانيا للمرة الأولى في عامه العاشر، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة سان إيزيدرو في مدريد، وفى ١٩٥٥ بدأ دراسته الأكاديمية في الكلية العسكرية ليتأهل كطيار عسكرى في ١٩٦٠، ثم درس القانون في مدريد، وفى ١٤ مايو ١٩٦٢ تزوج الأميرة صوفيا الابنة الكبرى للملك بول الأول، من اليونان.

وفى ١٩٦٩ بدأت سلسلة النشاطات الرسمية بجولات سياسية لعدد من الدول الأجنبية كفرنسا وألمانيا الاتحادية وأمريكا والصين والهند، وفى مثل هذا اليوم ٢٢ نوفمبر ١٩٧٥ تم إعلان خوان كارلوس ملكا لإسبانيا بعد موت فرانسيسكو فرانكو، وفى رسالته الأولى لشعبه طرح أفكاره الداعية لإعادة الديمقراطية، وحرص على تحقيق هذا فكان أول ملك لإسبانيا بعد ٤٤ عاماً من الحكم الجمهورى لإسبانيا في ظل فرانكو، وقد شهدت إسبانيا في عهده تطوراً على أكثر من صعيد، ومنها إرساء الديمقراطية والعدالة والمساواة بين أفراد الشعب، وبنى جسوراً من التعاون والتبادل الثقافى والاقتصادى بين إسبانيا ودول العالم.