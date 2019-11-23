تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصرى ( طيبة -1) لأسباب فنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، لأسباب فنية. ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .

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