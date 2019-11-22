شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركو جلسة تطوير البنية الأساسية في إفريقيا يؤكدون أهمية شراكة القطاعين العام والخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جلسة تفعيل الشراكات الدولية والإقليمية لتطوير البنية الأساسية في إفريقيا، خلال منتدى إفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ألقت الضوء على الشراكات الإقليمية والدولية في تطوير البنية الأساسية للدفع بعملية التنمية الشاملة والعادلة في القارة، ودور هذه الشراكات في توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.

وأكد الدكتور إدوارد انجرينتى، رئيس وزراء رواندا، أهمية الاستثمار بالشكل الصحيح منذ البداية من أجل تحقيق القيمة الأكبر، مشيرا إلى أننا في حاجة للاستقرار السياسى والاقتصادى في افريقيا من أجل جذب الاستثمارات.

وأشارت اليزيه مونيمبوى، نائب رئيس وزراء الكونغو، إلى أهمية تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حتي يستطيع المستثمرون أن يشعروا بالراحة من خلال هيكل حكومى، وهو ما قمنا به في الكونغو، مؤكدة أهمية وضع اطار قانونى يحمى الدولة ويحمى المستثمر، ودعت إلى تطوير الطرق البرية والسكك الحديدية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

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وأكدت ستيفانى فون فريديبرج، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، أهمية الشراكة والتنسيق مع الجهات المانحة من أجل دعم الدول في القارة الافريقية، من أجل التنمية.

وأشادت بمشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، مرجعة نجاح المشروع إلى القيادة السياسية في مصر.

وأشار الدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة الجهات.

وقال الدكتور خالد الشريف، نائب رئيس البنك الافريقى للتنمية: رأينا ضخ استثمارات في القارة الافريقية بشكل اكبر من أي قارة أخرى.

وأشار سيو نجزو، كبير مسؤولى الشركات بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى أهمية وضع العوامل الجاذبة للاستثمارات من أجل جذب الاستثمار الاجنبى المباشر.

وخلال الجلسة، قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بمداخلة، أكدت فيها أهمية استمرار القيام بإصلاحات اقتصادية، مشيرة إلى أهمية دعم مؤسسات التمويل الدولية لاقامة مشروعات في الدول الافريقية.