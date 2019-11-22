شاهد.. أغنية "إحنا جيل جديد" لتامر حسنى فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم تامر حسنى، أغنية "إحنا جيل جديد"، من كلماته وألحانه فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة. وكان النجم تامر حسنى، أحيا حفل نهائى كأس الأمم الأفريقية بحضور عشرات الألاف من الجماهير المصرية. وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار فى مباراة ماراثونية، انتهت بهدفين مقابل هدف واحد ليتوج بالكأس ويشارك فى أولمبياد طوكيو.







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