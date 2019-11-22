الرئيس السيسى يشيد بمستوى الأداء الجماعى الراقى للمنتخب الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المنتخب الوطني الأوليمبي وجموع الشعب المصري بالفوز بكأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة، مشيدا بما اتسم به أعضاء المنتخب من مستوي أداء جماعي راقي، وروح عالية، بإدارة فنية مميزة من قبل جهاز فني وطني، ووجه الرئيس ، تحية تقدير للجمهور المصري لمساندته وتشجيعه للمنتخب بشكل مثالي وحضارى.

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