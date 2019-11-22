شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ الشعب المصرى والمنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى ومنتخب مصر الأوليمبي بحصوله علي كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

السيسى وكتب الرئيس علي حسابه الرسمي بـ"تويتر":"أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأممالأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو. إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة. إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذاالجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يهنئ الشعب المصرى والمنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.