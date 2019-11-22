شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتسلم رسالة خطية من ملك المغرب لتعزيز التعاون الثنائى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار ٢٠١٩بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرالمغربي بالقاهرة احمد التازي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير الخارجية المغربي في مصر، طالباً نقلتحياته إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية،مثمناً المستويات المتميزة

للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقامع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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من جانبه؛ نقل الوزير المغربي تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس وسلمه رسالة خطية من الملك محمد السادس تضمنت اعتزاز المغرببما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والإشادة بما حققته مصر بقيادة الرئيس خلال السنواتالماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال علىالصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أكد العاهل المغربي في رسالته علي اهتمامه بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وأهمية تكثيفالعمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتي المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا،حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية والدور الأساسي للجيش الوطني الليبي في مكافحة الاٍرهابوتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.