"ألف الجنيه للمرة".. مالكة نادي صحي تستقطب قاصرات لأعمال منافية للآداب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، الجمعة، تفاصيل سقوط عصابة للاتجار بالبشر داخل نادي صحي بمنطقة حدائق الأهرام.

تحريات المباحث توصلت إلى أن مالكة النادي تستقطب فتيات قاصرات -أقل من 18 سنة- بزعم توفير فرصة عمل لهن على خلاف الحقيقة.

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بعد مرور فترة على انتظام الفتيات في النادي الصحي، تعرض مالكته عليهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام من الرجال مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 500 - 1000 ألف جنيه للمرة الواحدة.

مأمورية قادها العميد طارق حمزة، رئيس مباحث الآداب بالجيزة، والعقيد محمد منصور وكيل الإدارة، داهمت النادي المُشار إليه تنسيقا مع فرقة الهرم وقطاع الأمن العام، وأمكن ضبط المتهمة الرئيسي وفتاتين اثنتين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.