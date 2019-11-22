الاتحاد الدولي للاتصالات يكرم قوات تأمين "مؤتمر الراديوية" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كرَّم الاتحاد الدولى للاتصالات عددا من رجال الشرطة من مختلف قطاعات وزارة الداخلية المشاركة في تأمين المؤتمر الدولى للاتصالات الراديوية 2019 بمدينة شرم الشيخ، والذى عقد لأول مرة منذ عشرين عاماً خارج المقر الدولى للاتصالات فى جينيف، بمشاركة ضيوف من 160 دولة منذ انطلاقه فس 28 أكتوبر الماضي، وتسليمهم شهادات تقدير لتميزهم وكفاءاتهم فى أداء واجبهم.

وأشاد المشاركون فى المؤتمر بالإجراءات التأمينية، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى التأمين والذى اتسم بالاحترافية والمستوى العالي في الآداء.

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تكريم دولى هو الثاني من نوعه لرجال الشرطة بعد نجاحهم الكبير فى تأمين مؤتمر التنوع البيولوجى الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ فى العام الماضى بحضور 7000 مشارك، واستمر 17 يوماً، هو ما يؤكد قدرة رجال الشرطة وكفاءتهم فى أداء واجبهم.

ويعد الأمن شريكا رئيسيا في إنجاح هذه الفاعليات بفضل خطط أمنية محكمة، وكفاءات أمنية متميزة وتقنيات حديثة، لتبقى مصر وجهة آمنة لكل دول العالم.