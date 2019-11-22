محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على هارب من سجن أبو زعبل مختبئا بالموسكي.

وردت معلومات للمقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، مفادها أن المدعو "م.ع" مقاول ومقيم شارع المصنع أبو رجيلة دائرة قسم شرطة السلام أول وله محل إقامة أخر 16 شارع أسوان دائرة قسم شرطة مصر الجديدة والسابق اتهامه في قضيتين اخرهما 4684 لسنة 2004م السلام مشاجرة وضرب والمطلوب التنفيذ عليه في القضايا أرقام 5204 لسنة 2012م جنايات السلام " قتل "والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 12/5/2015م، 29145 لسنة 2005م السلام مخدرات والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 7/2/2017م، 14 لسنة 2007م جنايات السلام سلاح والمقضي فيها بالسجن سنة بجلسة 8/1/2016م والهارب من سجن أبي زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضيتين أرقام 33978 لسنة 2006م جنايات عين شمس مخدرات والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، 9165 لسنة 2007م جنايات عين شمس سلاح ناري والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات يتردد على دائرة القسم.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائدان محمد زهران وعلي زينهم، معاونا مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته أمام العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، اعترف بصحة الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعقيد أحمد البارودي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.