رئيس وكالة الفضاء المصري يكشف موعد الاستفادة من القمر الصناعي "طيبة سات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، موعد الاستفادة من القمر الصناعي المصري (طيبة سات 1).

وقال القوصي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن القمر الصناعي سينطلق مساء اليوم الجمعة من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، الذي يقع على بعد 36 ألف كم من سطح الكرة الأرضية، ويتم الانفصال بعد 27 دقيقة، مضيفًا أنه سيستغرق عدة أيام للوصول إلى المدار الخاص به.

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وأكد رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن الاستفادة الفعلية من خدمات القمر الصناعي في مجال خدمة الإنترنت، ستكون بعد مرور 3 أشهر من انطلاق القمر.

ويصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم في نهضة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، ويدعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، ويوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، خاصة بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.