برقم الهاتف والإيميل.. "التعليم" تتيح تعديل بيانات المتقدمين لوظائف المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة تعديل الرقم القومي أو البريد الإلكتروني للمتقدمين لوظائف المعلمين من خلال خدمة العملاء، موضحة أن الموظف المختص سيقوم بتعديل بيانات المتقدم بعد التأكد من هويته وبياناته من خلال الهاتف.
وخصصت البوابة، أرقام للتواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال بالرقم التالي: 01211733363 ، من 10 صباحًا حتى 6 مساء، طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية: www.egmoe.org، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال).
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