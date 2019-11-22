"تنشيط السياحة" تستقبل وفدًا من كبرى الشركات اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

استقبلت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة خلال الفترة من 16 نوفمبر حتى 22 نوفمبر الجاري، وفدًا يمثل 15 شركة من كبرى شركات السياحة اليابانية، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعزيز العلاقات المهنية بينهم وبين شركات السياحة المصرية.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، وهو ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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جاءت هذه الزيارة استكمالًا للمشاركة الناجحة لوزارة السياحة في فعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر Tourism Expo Japan 2019 الذي انعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الماضي في مدينة أوساكا باليابان، وحضرته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والذي تم خلاله الاتفاق على تفاصيل هذه الزيارة ضمن عدة إجراءات يتم الإعداد لها بهدف زيادة الطلب على مصر من السوق السياحي الياباني، بالتزامن مع إعلان شركة مصر للطيران إطلاق رحلتها الثالثة بين طوكيو والقاهرة اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019.

ونظمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة برنامجًا سياحيًا للوفد الياباني، حيث زاروا عددًا من المعالم السياحية في كل من القاهرة والأقصر وأسوان.

واختتمت الزيارة أمس الخميس، بعقد ورشة عمل مهنية بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وممثلي شركات السياحة اليابانية ونظرائهم من الشركات المصرية، كما حضر الورشة عدد من مسئولي الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة، وشركة مصر للطيران بهدف مناقشة سبل زيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر.