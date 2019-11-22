أخبار مصر | خاص لـ"الخليج 365".. أول رد فعل من عائلة سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365".. أول رد فعل من عائلة سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن العائلة تعيش حالة من التوتر والسخط، بسبب تناول مواقع التواصل الاجتماعي لموضوع مرض سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال المصدر، في تصريحات هاتفية لـ"الخليج 365"، منذ قليل، إن عددًا من المواقع الإخبارية سارعت بنشر خبر كاذب حول الحالة الصحية لقرينة الرئيس السابق، وهو ما نفاه فريد الديب محامي أسرة مبارك، مطالبًا وسائل الإعلام بتحرِّي الدقة وعدم الانجراف وراء التريند.

ووجه المصدر رسالة لمستخدمي مواقع التواصل والمواقع الإخبارية قائلا: "لاتنجرفوا وراء الشائعات".

كانت "الخليج 365" قد انفردت بنشر خبر خروج سوزان مبارك من العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية حيث تعالج بإحدى المستشفيات ولمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنا