أخبار مصر | مواقع التواصل الاجتماعي تعلن وفاة سوزان مبارك.. وفريد الديب يُحذِّر

فريد الديب ينفي الشائعة

ونشر عدد من المواقع الإخبارية أنباء عن وفاة قرينة الرئيس السابق، وسرعان ما قامت بحذف هذه الأخبار بعد نفي فريد الديب، المحامي الخاص بأسرة مبارك، الشائعات التي تحوم حول قرينة الرئيس السابق، ومطالبته وسائل الإعلام بتحرِّي الدِّقة وعدم الانجراف وراء الشائعات.

مصدر: سوزان مبارك غادرت العناية المركزة

وأكد مصدر مقرب من عائلة مبارك استقرار الحالة الصحية لقرينة الرئيس السابق، مشيرًا إلى أنه تم نقلها من غرفة الرعاية الحرجة، إلى غرفة عادية؛ لاستكمال علاجها.

وشدد المصدر على أن الحالة الصحية لسوزان مبارك مستقرة، مطالبًا بعد الالتفات لما يروِّجه مثيري الشائعات.

Advertisements

بدوره أكد فريد الديب، محامي عائلة الرئيس الأسبق، أنه لا صحة لشائعات وفاة قرينة الرئيس الأسبق، مشيرًا إلى أنه يتابع حالتها الصحية عن قرب، مع عائلتها.

وطالب الديب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام بتحري الدقة في ما يتم نشره حول الحالة الصحية لقرينة الرئيس الأسبق، مؤكدًا على أن حالتها الصحية مستقرة وتتحسن باستمرار، وحذر محامي عائلة مبارك المواقع الإخبارية من نشر أية معلومات مغلوطة حول الحالة الصحية لقرينة الرئيس الأسبق.