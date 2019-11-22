أخبار مصر | "سعفان" يوزع 2150 قطعة ملابس علي متحدي الإعاقة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يوزع 2150 قطعة ملابس علي متحدي الإعاقة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، مساء اليوم الجمعة، علي هامش زيارته التي تستمر يومين لمحافظة أسيوط، معرض مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، مشيدا بجودة منتجات المركز.

وأعطي وزير القوي العاملة توجيهات لمدير مديرية القوي العاملة بأسيوط حازم علي حسن، بتوزيع 2150 من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية علي جميع متحدي الإعاقة، والأيتام والأطفال بلا مأوي الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة ، وذلك خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلي قلوبهم.

وقام الوزير يرافقه نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتوزيع نحو 70 شنطة بها منتجات المركز علي ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والأطفال بلا مأوي ، بالجمعيات الأهلية المسجلة بمديرية التضامن بأسيوط، وشملت بيجامات أطفالي ، وبنطلونات أولادي ، وعباءات حريمي ، وجيبات ، وملابس أطفال رضع، فضلا عن مشغولات يدوية "مفارش" ومرايل مطبخ ، وفساتين ستواريه للسيدات وللبنات والأطفال.

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وداعب الوزير الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، في أثناء توزيعه الهدايا عليهم وفي أثناء تفقده المعرض والتقط صورة تذكارية معهم.

واستمع الوزير إلي كورال من ذوي القدرات الخاصة ، حيث قامت هايدي محمود بإلقاء أغنية (ليالينا) للفنانة ورده، وأحمد عبد الباسط بإلقاء شعر في حب الأم، ومصطفي كمال ، أغنية عنابي للفنان أحمد رشدي ، وأخير ألقي حسن أحمد قصيدة تحت عنوان "تأشيرة".

وقام الوزير بتكريم فريق الكورال بمنحهم شهادات تكريم وتقدير لمجهوداتهم المتميزة في الغناء والقاء الشعر، طالبا منهم المزيد من النجاح والتفوق المستمر في هواياتهم، والتقط صوراً تذكارية معهم، مؤكدا لهم أن الاحتفاء بهم هو حق أصيل لهم علينا، وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي القدرات الخاصة وإعلان ٢٠١٨ عاما لهم.