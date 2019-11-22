أخبار مصر | السيسي يتفقد معرض صندوق تحيا مصر وريادة الأعمال بالعاصمة الإدارية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يتفقد معرض صندوق تحيا مصر وريادة الأعمال بالعاصمة الإدارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض صندوق تحيا مصر ومعرض ريادة الأعمال ومعرض الفصول التعليمية، وذلك في إطار مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.

وناقش الرئيس شباب العارضين حول مشروعاتهم وأهميتها في إطار ريادة الأعمال كركيزة للتنمية حيث أثنى على المعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم المواكبة لمتطلبات السوق، حيث حرص الرئيس للاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة وتذليل اَي معوقات قد تواجههم.