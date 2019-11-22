أخبار مصر | أصل الحكاية| التفاصيل الكاملة لشائعة وفاة سوزان مبارك.. من أين بدأت؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصل الحكاية| التفاصيل الكاملة لشائعة وفاة سوزان مبارك.. من أين بدأت؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضجت السوشيال ميديا مساء أمس الخميس، بأنباء كثيرة عن وفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحرصا من الخليج 365 على تقديم خدمة مميزة لقرائها ترصد لكم أصل الحكاية فى أزمة سوزان مبارك.

فى البداية كشف علاء مبارك آخر تطورات الحالة الصحية لـ قرينة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، سوزان ثابت وذلك عبر سؤال طرحه أحد المتابعين لنجلها "علاء" عبر تويتر، ليعلن الأخير تفاصيل موجزة عن الأزمة الصحية لوالدته.

ليرد نجل الرئيس الأسبق، على سؤال احد المتابعين لحسابه الرسمى بموقع تويتر، قائلا: "والله لسه فى العناية ولكن خير أن شاء الله وشكرا لسؤالك".

سوزان مبارك تجرى عملية جراحية فى الظهر أغسطس الماضي، وليست المرة الأولى، فتأتى أزمة سوزان مبارك الصحية بعد أن أجرت عملية جراحية في الظهر أغسطس الماضي، وقال حينها حسن الغندور أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك" إنّها "عملية ديسك بسيطة".

وتداول وقتها رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معلومات تقول: إن الأطباء أكدوا أن حالتها مستقرة، وأنها دخلت العناية المركزة بسبب آثار جانبية للجراحة التي أجرتها في أغسطس الماضي في ظهرها.

وقام أحد متابعى الحساب الرسمي لعلاء مبارك بتوجيه سؤالا له حول الحالة الصحية الخاصة بوالدته قائلا: "ياريت حضرتك تطمنا على صحة ماما سوزان إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله ربنا يشفيها، وربنا يبارك في عمرها وإن شاء الله مانشوفش فيها ولا فيكم حاجة وحشة".

وفي تطور جديد للحالة الصحية لسوزان مبارك، نشر نجلها علاء على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر تغريدة تكشف تطورات الحالة الصحية لها.

ونشر علاء مبارك تغريد مساء أمس الخميس، قائلا: " نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي وندعو الله أن يتم شفاءها على خير وان تعود إلى بيتها فى القريب العاجل ".

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وخرج فريد الديب محامى أسرة الرئيس الأسبق اليوم، نافيا كل ما يتم ترويجه من شائعات حول وفاة سوزان مبارك متوعدا كل من يروج لهذا الشائعات بالمحاسبة والعقاب وفقا للقانون.

وفى هذا الصدد أعلن عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أن جدته بصحة جيدة.

ونشر عمر علاء مبارك تغريد عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلًا: "السيدة سوزان مبارك بخير، دعواتكم لها بالشفاء”.

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين نجلها الرئيس الأسبق فور إعلان علاء مبارك عن آخر التطورات الصحية لـ سوزان مبارك، متمنين لها الصحة والعافية والشفاء العاجل.

ومن جانبها حصلت الخليج 365 على تفاصيل حصرية جديدة، فقد كشف مصدر مقرب من قرينة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تفاصيل الحالة الصحية، مؤكدا أن سوزان مبارك غادرت غرفة العناية المركزة الآن، حيث تعالج بإحدى المستشفيات من مضاعفات إجراءاها لعملية جراحية في منطقة الديسك بالظهر، ونُقلت إلى غرفة عادية بعد استقرار حالتها الصحية.

وأكد المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الحالة الصحية لقرينة الرئيس السابق استقرت بشكل كبير، متوقعًا أن تغادر المستشفى خلال ساعات.

سوزان مبارك من مواليد عام 1942 في محافظة المنيا، ووالدها الطبيب الدكتور صالح ثابت، وأمها سيدة إنجليزية من ويلز تدعى ليلى ماي.

حصلت سوزان على الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصلت على الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة.