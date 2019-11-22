شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد معرض صندوق تحيا مصر وريادة الأعمال بمؤتمر الاستثمار في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض صندوق تحيا مصر ومعرض ريادة الأعمال ومعرض الفصول التعليمية، وذلك في إطار مشاركته في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.

وقد ناقش الرئيس شباب العارضين حول مشروعاتهم وأهميتها في إطار ريادة الأعمال كركيزة للتنمية، حيث أثنى على المعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم المواكبة لمتطلبات السوق.

وحرص الرئيس على الاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة وتذليل اَي معوقات قد تواجههم.